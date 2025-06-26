С бывшим оператором Кунгурской пещеры расторгают договор аренды участка перед входом

Кунгурская ледяная пещера — одна из основных достопримечательностей Пермского края. Ежегодно ее посещают 100−150 тыс. туристов. Бывший оператор этого объекта — ООО «Сталагмит-Экскурс» зарегистрировано в 2006 году. Бенефициаром компании является кунгурский предприниматель, учредитель группы компаний туркомплекса «Сталагмит» Сергей Смирнов. В 2007 году компания получила бессрочную лицензию на пользование недрами с разрешенным видом «экскурсионная деятельность» на участке ООПТ «Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера». В мае комиссия Роснедр приняла решение прекратить право ООО на пользование недрами для организации экскурсионной деятельности в пещере. Причиной стали выявленные минприроды по Пермскому краю и Росприроднадзором нарушения.