Под Волгоградом ТЦ «Волжский пассаж» пустят с молотка за 353,9 млн рублей

Двухэтажное здание 2008 года постройки с подвалом и техническим этажом общей площадью 5362,4 кв. метров находится на земельном участке площадью 4873 кв. метров, находящемся у владельца в долгосрочной аренде до 2073 года. Объект имеет собственную котельную.
Располагается сооружение в центральной части города. Арендаторами коммерческих площадей в ТЦ выступают магазины «Чижик», «Мегахэнд», туристическая фирма «Эл-Си Тур», зоомагазин, магазин штор, отдельные точки товаров с одеждой и обувью.
Средняя ставка за 1 кв. метр здесь составляет 1 тыс. рублей. Предполагаемую ежемесячную прибыль от сдачи помещений в аренду владелец ТЦ оценивает в 3,8 млн рублей. При этом ежемесячные расходы на содержание здания — 1,2 млн рублей.
Отметим, новый владелец будет отобран по итогу аукциона. Начальная стоимость объекта — 353,9 млн рублей.