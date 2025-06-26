Внешнеторговый оборот товаров и услуг вырос на 2,2% в Беларуси

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси в январе — апреле текущего года составил 31 679,7 миллиона долларов и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,2%, свидетельствуют данные Нацбанка.