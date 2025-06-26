Внешнеторговый оборот товаров и услуг вырос на 2,2% в Беларуси

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси в январе — апреле текущего года составил 31 679,7 миллиона долларов и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,2%, свидетельствуют данные Нацбанка.
Экспорт товаров и услуг за отчетный период составил 15 411,8 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года он сократился на 0,3%.
Импорт товаров и услуг за январь-апрель достиг отметки в 16 267,8 миллиона долларов. Фактически рост импорта за четыре месяца составил 4,7%.
Сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось отрицательным в размере 856 миллионов долларов. В прошлом году отрицательное сальдо за отчетный период было в пределах 92,6 миллиона долларов.
Экспорт товаров уменьшился на 3,7% и составил 12 135,0 миллиона долларов. При этом импорт вырос на 3,5% и достиг уровня в 14 114,1 миллиона долларов. Отрицательное сальдо составило 1 979,1 миллиона долларов.
Экспорт услуг увеличился сразу на 14,7% до показателя в 3 276,8 миллиона долларов. Импорт услуг в этот же период подскочил на 13,2% и составил 2 153,7 миллиона долларов.