Беларусбанк вводит ограничения для снятия наличных с карт с 4 августа

Так, чтобы не позволить мошенникам совершать хищения со счетов белорусов, банком устанавливается ряд ограничений при совершении определенных операций. В итоге с 4 августа при снятии наличных с использованием цифровых реквизитов карточек Беларусбанка (токенов, которые сгенерированы в мобильных платежных сервисах) в банкоматах и пунктах выдачи будут введены ограничения. В течение суток можно будет получить не более 600 белорусских рублей с карт «Бархат» и максимум 1000 белрублей — с других имитированных банков карт.