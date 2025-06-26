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Беларусбанк вводит ограничения для снятия наличных с карт с 4 августа

Беларусбанк предупредил белорусов о введении ограничений при снятии наличных с карт из-за мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Беларусбанк ограничит снятие наличных с карт, сообщили в пресс-службе финучреждения.

В частности, Беларусбанком вводятся новые ограничения по некоторым операциям с платежными картами необходимые для защиты белорусов от мошенников.

Так, чтобы не позволить мошенникам совершать хищения со счетов белорусов, банком устанавливается ряд ограничений при совершении определенных операций. В итоге с 4 августа при снятии наличных с использованием цифровых реквизитов карточек Беларусбанка (токенов, которые сгенерированы в мобильных платежных сервисах) в банкоматах и пунктах выдачи будут введены ограничения. В течение суток можно будет получить не более 600 белорусских рублей с карт «Бархат» и максимум 1000 белрублей — с других имитированных банков карт.

— Лимиты могут быть сняты или возобновлены клиентом через контакт-центр или в отделениях банка по заявлению держателя карты либо его представителя на основании доверенности. — прокомментировали в пресс-службе.

Но еще с 4 августа Беларусбанком будет установлен запрет на совершение операций по карточкам «Зебра», «Карте учащегося» и картам, которые оформлены в рамках комплексного продукта «Детский», в торговле и сервисах, связанных с азартными играми и гослотереями (МСС-коды 7995 и 9406).

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о запретах для игорного бизнеса и онлайн-казино в Беларуси: «Запрет нескольких аккаунтов, электронные карты и переводы за границу».

Еще тарифы на услуги «Белпочты» выросли в Беларуси.

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