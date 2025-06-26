БЖД назначила на июльские праздники более 30 дополнительных поездов

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Белорусская железная дорога приняла решение назначить 31 дополнительный поезд в межрегиональном и международном сообщениях на период с 2 по 7 июля, сообщил пресс-центр БЖД на официальном сайте.
Это решение связано с ожидаемым увеличением пассажиропотока на июльские праздники.
Так, в межрегиональном сообщении дополнительно будут курсировать 21 по самым популярным направлениям, среди них Минск — Брест, Минск — Гомель, Минск — Могилев и Минск — Пинск.
В международном сообщении вместе «РЖД» назначено 10 дополнительных поездов для проезда организованных групп и индивидуальных пассажиров. Они будут курсировать по маршрутам Минск — Москва, Минск — Санкт-Петербург и Брест — Санкт-Петербург.
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Большие выходные.
Длинные июльские выходные связаны с празднованием Дня Независимости Республики Беларусь, который отмечается 3-го числа, в этом году праздник выпал на четверг. Было решено пятницу, 4 июля, также объявить выходным днем. Таким образом, в первую неделю июля белорусов ждут четыре выходных дня подряд.
Отработать за пятницу, 4 июля, нужно будет в субботу, 12-го. Таким образом, сразу после очень короткой (три рабочих дня) недели и длинных выходных, будет шестидневная рабочая неделя и один выходной — воскресенье, 13 июля.