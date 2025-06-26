Депутат Иван Петров предложил ликвидировать муниципальные управляющие компании в Красноярске

«Теперь мы платим УК не 11, а 53 рубля за квадратный метр. Однако дворника не видим уже два месяца, текущего ремонта нет. Мы обращались в Стройнадзор, и нам ответили: УК уже отчиталась, что у вас всё в порядке — и уборка, и ремонт. Но это враньё! Куда и на что идут тогда наши деньги?! — возмущается председатель совета дома по ул. Верхняя, 3 “б” Оксана Таранец.