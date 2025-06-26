Депутат Иван Петров предложил ликвидировать муниципальные управляющие компании в Красноярске

Чтобы доказать свою точку зрения, он пригласил на заседание комиссии по городскому хозяйству представителей домов, которые обслуживаются этими УК.
Красноярцы рассказали, что управляющая компания бездействует, жильцы сами проводят уборку в подъездах, хотя за последний год тарифы выросли в 5 раз.
«Теперь мы платим УК не 11, а 53 рубля за квадратный метр. Однако дворника не видим уже два месяца, текущего ремонта нет. Мы обращались в Стройнадзор, и нам ответили: УК уже отчиталась, что у вас всё в порядке — и уборка, и ремонт. Но это враньё! Куда и на что идут тогда наши деньги?! — возмущается председатель совета дома по ул. Верхняя, 3 “б” Оксана Таранец.
Резкий рост цен не решил и главной проблемы: ежемесячно управляющие компании накапливают убытки до 3 млн рублей. Год назад на их спасение от банкротства из городского бюджета было выделено 200 млн рублей. ЛДПР голосовала против, но власти дали нерадивым коммунальщикам второй шанс.
«У этих УК психология кровопийц! На весь штат — всего один дворник и ни одной уборщицы. Остальные 78 человек — бухгалтеры, юристы, управленцы и их многочисленные водители. А кем управляют все эти начальники, если персонала у них по сути нет? “— обратил внимание на штатное расписание Иван Петров.
По мнению Ивана Петрова, единственный выход из ситуации — ликвидация компаний и передача домов добросовестным управляющим.