Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три туристических проекта Самарской области получат федеральные субсидии на создание модульных отелей

Минэкономразвития России озвучило итоги конкурса инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения.

Минэкономразвития России озвучило итоги конкурса инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. Победителями стали три проекта из Самарской области. Благодаря реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство» регион получит 85,44 млн рублей на создание 59 номеров в модульных некапитальных средствах размещения в 2027 году.

Как ранее отмечал губернатор Вячеслав Федорищев, туризм является перспективным направлением и мощным инструментом в развитии экономики, культуры и инфраструктуры региона.

«Наша цель — создать условия для комфортного и безопасного отдыха жителей и гостей губернии. Продолжим развивать туристические возможности региона, делая его еще более привлекательным», — говорил губернатор.

В перечень поддержанных проектов вошли «Рождествено Парк» в Рождествено, «Парк-отель “Маламут Ленд” в Самаре и Ставропольском районе, а также проект создания гостиницы модульного типа на территории центра здоровья и отдыха “Волжские термы” в Новокуйбышевске. Сами компании-инвесторы вложат в реализацию своих планов 224,46 млн рублей. В 2024 году с господдержкой были воплощены в жизнь 15 проектов малого и среднего бизнеса. Среди них проекты по созданию модульных гостиниц, некапитальных причальных сооружений, приобретению туристского оборудования для создания пунктов проката, а также по созданию детской площадки и канатного парка. Общий объем поддержки составил 110 млн. рублей.

«Благодаря поддержке федерального центра мы сделаем еще один шаг в развитии туристической инфраструктуры региона. Модульные объекты размещения позволяют быстро и эффективно увеличить количество мест для туристов, особенно в популярных направлениях, без долгосрочного строительства. Но очень важно не просто построить их, важно создать привлекательные условия для гостей губернии. Решаем эти задачи в партнерстве с предпринимателями и инвесторами», — подчеркнул вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко, курирующий экономический блок регионального правительства.

Напомним, поддержку федерального центра также получает два масштабных инвестиционных проекта по созданию крупных туристических комплексов в Самарской области. Льготными кредитами поддержат тольяттинский акватермальный комплекс «Атолл» и многофункциональный оздоровительно — спортивный комплекс, проект которого реализуется на территории Красноглинского района Самары. Сопровождением инвесторов в Самарской области в режиме «одного окна» занимается Агентство по привлечению инвестиций.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.