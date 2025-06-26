Три туристических проекта Самарской области получат федеральные субсидии на создание модульных отелей

В перечень поддержанных проектов вошли «Рождествено Парк» в Рождествено, «Парк-отель “Маламут Ленд” в Самаре и Ставропольском районе, а также проект создания гостиницы модульного типа на территории центра здоровья и отдыха “Волжские термы” в Новокуйбышевске. Сами компании-инвесторы вложат в реализацию своих планов 224,46 млн рублей. В 2024 году с господдержкой были воплощены в жизнь 15 проектов малого и среднего бизнеса. Среди них проекты по созданию модульных гостиниц, некапитальных причальных сооружений, приобретению туристского оборудования для создания пунктов проката, а также по созданию детской площадки и канатного парка. Общий объем поддержки составил 110 млн. рублей.