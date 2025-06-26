Кластер на острове Октябрьский получит более 35 миллиардов

Об этом губернатор Алексей Беспрозванных доложил президенту России Владимиру Путину на совещании по вопросам культурно-образовательных кластеров, как передает ТАСС.
По словам главы региона, территория вокруг Парадной набережной уже превращается в современный район с образовательными и культурными учреждениями. Рядом строится пятизвездочная гостиница. В учреждениях кластера создано более 1,5 тысячи рабочих мест.
В проекте задействованы филиалы Московской государственной академии хореографии, Центральной музыкальной школы и Третьяковской галереи. Строится филиал Большого театра. Обучение в учреждениях кластера проходят 557 человек из 31 региона России и двух иностранных государств.
В сентябре в новое здание переедет калининградский филиал Российского государственного института сценических искусств. Завершение строительства филиала Большого театра запланировано на 2026 год — к 80-летию Калининградской области.
Беспрозванных подчеркнул, что создание культурного кластера придает новый импульс развитию региона и помогает сохранять и передавать национальные культурные традиции. По его словам, объект станет новым символом области и ключевым элементом культурного кода региона.
В состав комплекса входят многоквартирные дома для артистов, учебные корпуса с интернатами и концертными залами, общеобразовательная школа с бассейном, театр оперы и балета, музейный центр и инфраструктура.
Объекты переданы в пользование профильным учреждениям — от Третьяковки до Академии исполнительского искусства. Кластер размещается на двух площадках, разделенных Стадионом «Калининград».