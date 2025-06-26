Hyundai будет поставлять детали для сборки авто в РФ через Китай и Казахстан

До остановки производства и официальных продаж в России автомобили Hyundai и Kia пользовались высоким спросом, марки были одними из лидеров продаж. По данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России, по итогам 2021 года в нашей стране было реализовано 205,8 тыс. автомобилей Kia и 171,8 тыс. автомобилей Hyundai и Genesis. В 2020-м их продажи находились на том же уровне.