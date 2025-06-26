Челябинская область стала лидером в УрФО по площади посевов

В текущем году посевная площадь составила 1 миллион 638 тысяч гектаров. По этому показателю регион является лидером в УрФО. А если учесть также территории, на которых растут озимые и многолетние культуры, то площадь посевов в области составит 1,8 миллиона гектаров.