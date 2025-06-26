Челябинская область стала лидером в УрФО по площади посевов

На Южном Урале завершилась посевная кампания 2025 года. Несмотря на сложности с погодой (в первую очередь сильнейшие дожди), аграрии успешно выполнили поставленные задачи. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в социальных сетях.
В текущем году посевная площадь составила 1 миллион 638 тысяч гектаров. По этому показателю регион является лидером в УрФО. А если учесть также территории, на которых растут озимые и многолетние культуры, то площадь посевов в области составит 1,8 миллиона гектаров.
Как отметил губернатор, в текущем сезоне на 110 тысяч квадратных километров были увеличены зоны высадки масличных культур таких, как рапс, подсолнечник, лён и соя. С учётом заключения соглашения с «Союзпищепромом» и будущего строительства маслоэкстракционного завода Южный Урал сможет значительно нарастить производство масла и других полезных продуктов из упомянутых растений.
С начала года местные аграрии получили 1,1 миллиарда рублей в качестве субсидий из бюджетов региона и государства. Продолжается обновление парка сельскохозяйственной техники. Было приобретено почти три сотни машин, в том числе почти 60 по льготным программам Росагролизинга.