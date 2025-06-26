Белорусская молочка и мясо будут продаваться за рубеж дешевле

Установлены минимальные экспортные цены на молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара с содержанием жира не более 1,5%. Для всех стран, за исключением России и Армении, они теперь стоят 2,4 доллара за килограмм. Для Армении чуть дороже — 2,45 доллара за килограмм. Для России еще дороже — 235 российских рублей за килограмм (это около 3 долларов).