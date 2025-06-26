Белорусская молочка и мясо будут продаваться за рубеж дешевле

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси с 26 июня 2025 года уменьшило предельные минимальные цены на мясо-молочную продукцию, которая реализуется по внешнеторговым договорам. До этого корректировка цен была проведена чуть более месяца назад, 21 мая.
Что касается новых цен при продаже за границу, то минимальная экспортная цена на мясо молодняка крупного рогатого скота, поставляемое во все страны, кроме России, уменьшилась на 20 центов до 4,8 доллара за килограмм. Для России — 3,5 доллара за килограмм.
Для молока и сливок, сгущенных, в порошке, гранулах без добавления сахара цены также снизились. Так их цена для всех стран, за исключением России, уменьшилась на 20 центов до 4 долларов за килограмм. Для России уменьшение составило 20 российских рублей до 380 российских рублей за килограмм.
Установлены минимальные экспортные цены на молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара с содержанием жира не более 1,5%. Для всех стран, за исключением России и Армении, они теперь стоят 2,4 доллара за килограмм. Для Армении чуть дороже — 2,45 доллара за килограмм. Для России еще дороже — 235 российских рублей за килограмм (это около 3 долларов).
Цены на экспортное сливочное масло, сделанное в Беларуси, также сокращены. На масло жирностью от 72% до 80% — на 50 российских рублей до 580 российских рублей за килограмм (это для России) и на 30 центов до 7,3 доллара за килограмм (для других стран).
Масло жирностью от 80% и выше подешевело на 50 российских рублей до 650 российских рублей за килограмм (это для России) и на 60 центов до 7,5 доллара за килограмм (для других стран).
Сыры жирностью 45% и ниже Беларусь будет продавать за 5,4 доллара за килограмм (в Россию за 495 российских рублей или за 6,3 доллара), жирностью выше 45% чуть дороже — за 5,5 доллара за килограмм, в Россию за 505 российских рублей.
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