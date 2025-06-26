Международный терминал хабаровского аэропорта готовится к открытию

«Сейчас мы занимаемся насыщением с точки зрения сервисов, делаем бизнес-зал, делаются точки общественного питания. У нас есть еще некоторые сюрпризы, которые будут доступны не только для международных, но и для внутренних пассажиров», — прокомментировал генеральный директор АО «Международный аэропорт Хабаровск» Юрий Кондратчик.