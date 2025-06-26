Международный терминал хабаровского аэропорта готовится к открытию

Отметим, открытие планировалось в декабре этого года, но краевые власти обратились в федеральный Минтранс, и процесс удалось ускорить. Сейчас ведется работа над расширением полетной карты.
В международном терминале установлено два телетрапа, 11 стоек регистрации и два уровня автоматизированной обработки багажа. Для паспортного контроля предусмотрены 30 кабин. По словам директора международного аэропорта Юрия Кондратчика, все технологические системы отлажены, дело остается за малым.
«Сейчас мы занимаемся насыщением с точки зрения сервисов, делаем бизнес-зал, делаются точки общественного питания. У нас есть еще некоторые сюрпризы, которые будут доступны не только для международных, но и для внутренних пассажиров», — прокомментировал генеральный директор АО «Международный аэропорт Хабаровск» Юрий Кондратчик.