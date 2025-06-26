В застройку Гачи девелопер «Талан» инвестирует 18,7 млрд рублей

По словам руководителя «Талана», федеральный застройщик в ближайшей перспективе инвестирует 212,4 млрд руб. в шесть новых проектов в городах. Помимо «Городских кварталов» на месте Гачи в Перми, среди них московский проект Injoy (102 млрд руб.), ЖК в микрорайоне Новосибирска Клюквенный (15,8 млрд руб.), два проекта в Екатеринбурге — квартал «Курчатов» в Академическом районе (20 млрд руб.) и квартал «Береговой» на набережной Нижне-Исетского пруда (31,2 млрд руб.). Также «Талан» готовится к освоению территории в поселке Октябрьский на границе с Ижевском (24,7 млрд руб.).