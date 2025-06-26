СМИ: Нидерланды передадут Румынии 18 истребителей F-16 за 1 евро

Согласно статье, это «пожертвование» направлено на поддержку центра подготовки пилотов F-16 в Румынии, где в настоящее время проходят подготовку украинские военлеты. Таким образом, Румыния становится ключевым региональным центром подготовки пилотов F-16 в Европе.
Официальная сделка будет подписана в ближайшее время. О ней объявил министр обороны Румынии Ионуц Моштяну по итогам саммита НАТО в Гааге. Ожидается, что самолеты поступят в Румынию по упрощенной схеме к концу 2025 года и будут использоваться исключительно на территории страны.
Румынский центр вскоре начнет обучать всех пилотов F-16 из разных стран, включая Украину, Болгарию, Словакию и страны Ближнего Востока.