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СМИ: Нидерланды передадут Румынии 18 истребителей F-16 за 1 евро

Нидерланды предоставят Румынии 18 истребителей F-16 по символической цене в 1 евро, что значительно укрепит возможности румынских ВВС, сообщает The Economic Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Air Force
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, это «пожертвование» направлено на поддержку центра подготовки пилотов F-16 в Румынии, где в настоящее время проходят подготовку украинские военлеты. Таким образом, Румыния становится ключевым региональным центром подготовки пилотов F-16 в Европе.

Официальная сделка будет подписана в ближайшее время. О ней объявил министр обороны Румынии Ионуц Моштяну по итогам саммита НАТО в Гааге. Ожидается, что самолеты поступят в Румынию по упрощенной схеме к концу 2025 года и будут использоваться исключительно на территории страны.

Румынский центр вскоре начнет обучать всех пилотов F-16 из разных стран, включая Украину, Болгарию, Словакию и страны Ближнего Востока.

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