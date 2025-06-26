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Новый микрорайон с сотней частных домов появится в Кстовском районе

К 2035 году на территории Кстовского района Нижегородской области вблизи деревни Лапшлей появится новый жилой микрорайон, рассчитанный на 116 индивидуальных домов. Проект планировки и межевания земель уже получил одобрение регионального минграда.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Под возведение будущего поселка выделено более 26 гектаров земли. Согласно проекту, на участке разместятся семь жилых кварталов общей площадью 21,4 гектара.

Также предусмотрено строительство дорог и тротуаров, детских и спортивных площадок, велодорожек. Кроме того, территорию нового микрорайона благоустроят и озеленят.

Каждый дом будет двухэтажным с площадью около 428 квадратных метров. Проект застройки разработан Научно-производственным предприятием «Инженер» по заказу администрации Кстовского района.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Караваиха Нижнего Новгорода начинается процедура изъятия и сноса старых домов под будущий жилой квартал.

Напомним также, что в Нижнем Новгороде планируют построить новый жилой комплекс в районе Казанского шоссе и улицы Богдановича.