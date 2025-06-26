Новый микрорайон с сотней частных домов появится в Кстовском районе

Под возведение будущего поселка выделено более 26 гектаров земли. Согласно проекту, на участке разместятся семь жилых кварталов общей площадью 21,4 гектара.
Также предусмотрено строительство дорог и тротуаров, детских и спортивных площадок, велодорожек. Кроме того, территорию нового микрорайона благоустроят и озеленят.
Каждый дом будет двухэтажным с площадью около 428 квадратных метров. Проект застройки разработан Научно-производственным предприятием «Инженер» по заказу администрации Кстовского района.
Ранее сообщалось, что в микрорайоне Караваиха Нижнего Новгорода начинается процедура изъятия и сноса старых домов под будущий жилой квартал.
Напомним также, что в Нижнем Новгороде планируют построить новый жилой комплекс в районе Казанского шоссе и улицы Богдановича.