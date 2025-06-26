В Калининграде вырос спрос на медиков

Наибольший спрос приходится на врачей — почти половина от всех вакансий. Остро ощущается нехватка лаборантов (рост предложений +94% к 2024 году), главврачей (+49%) и специалистов по сертификации (+47%).
На втором месте по востребованности — младший медперсонал, далее идут фармацевты и провизоры. Всего в Северо-Западном федеральном округе, включая Калининградскую область, в начале года не хватало более 15 тысяч врачей.
Средняя предлагаемая зарплата в регионе выросла на 17% и достигла 62,2 тысячи рублей. Больше всех зарабатывают главврачи — в вакансиях фигурируют суммы от 109,8 тысячи рублей. Далее идут медпредставители (105,7 тыс.) и врачи (98,1 тыс.). Больше всего за год подрос доход у ветеринарных врачей — сразу на 30%.
Несмотря на рост, довольны своей зарплатой лишь 29% медработников. Почти половина называют ее «средней, но хотелось бы больше», а каждый восьмой недоволен категорически.
Сфера медицины остается одной из самых дефицитных. По данным hh.ru, в Калининградской области на одну вакансию врача приходится всего 0,4 активных резюме. Для сравнения: сбалансированным считается соотношение от 4 до 8 резюме на вакансию.