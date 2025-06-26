В Калининграде вырос спрос на медиков

Средняя предлагаемая зарплата в регионе выросла на 17% и достигла 62,2 тысячи рублей. Больше всех зарабатывают главврачи — в вакансиях фигурируют суммы от 109,8 тысячи рублей. Далее идут медпредставители (105,7 тыс.) и врачи (98,1 тыс.). Больше всего за год подрос доход у ветеринарных врачей — сразу на 30%.