Строительство в Восточной части Краснодара запустят до конца года

Речь идет о жилом комплексе общей площадью 379 тыс. кв. м, который планируется разместить на участке в 48 га на пересечении Восточного обхода и улицы Первомайской. Объем инвестиций в строительство оценивается в 48 млрд руб. Инициатива была впервые представлена в 2024 году на том же форуме.