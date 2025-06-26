Возобновление рейсов в Тель-Авив из Петербурга планируется со 2 июля

Данная информация размещена на официальном веб-сайте перевозчика.
Время вылета рейсов и возможности приобретения авиабилетов можно проверить на сайте авиакомпании.
Представители Red Wings заявили, что компания продолжает поддерживать тесное взаимодействие с государственными структурами, такими как Росавиация, израильские авиационные власти, а также руководствуется международными рекомендациями.
Напоминаем, что ранее, 14 июня, Росавиация ввела временный запрет на осуществление полетных маршрутов в Израиль, Ирак, Иран и Иорданию для российских авиакомпаний сроком до 26 июня включительно.
Ранее мы сообщили о том, что дополнительные рейсы запустили из Петербурга в Самарканд и Наманган.