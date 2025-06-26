Паслер и Комаров запустили новое производство Cybersteel за 12 млрд рублей

В компании отметили, что в рамках модернизации на предприятии установили более 150 единиц нового оборудования, создали свыше 100 новых рабочих мест и увеличили производительность труда в 1,5 раза. «Обновление позволило повысить мощности по выпуску бесшовных нержавеющих труб в 1,7 раз до 15 тыс. тонн в год, расширить линейку инструментальных, теплообменных и труб общего назначения для наукоемких отраслей экономики, в том числе нарастить выпуск парогенераторных труб для атомных электростанций», — добавили на производстве.