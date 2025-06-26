Определены перевозчики для трех нижегородских маршрутов

Кроме того, был объявлен конкурс на выбор перевозчика на маршрут № 171 «ЖК “Окский берег”- Микрорайон Верхние Печеры», однако на конкурс не поступило ни одной заявки. В ближайшее время с перевозчиками будут заключены контракты.