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Определены перевозчики для трех нижегородских маршрутов

Перевозки по маршрутам стартуют с 1 июля.

Источник: Комсомольская правда

Определены перевозчики для трех новых маршрутов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

Согласно информации, перевозчиком по маршруту № 104 «Улица Усилова — Санаторий имени ВЦСПС» станет ООО «Авто Футболистов», по маршруту № 111 «Завод Нител — Деревня Комарово» — ООО «ПассажирТрансСервис» и по маршруту № 39 по новой схеме «Станция метро “Пролетарская” — Московский вокзал» — ООО «Футбол».

Кроме того, был объявлен конкурс на выбор перевозчика на маршрут № 171 «ЖК “Окский берег”- Микрорайон Верхние Печеры», однако на конкурс не поступило ни одной заявки. В ближайшее время с перевозчиками будут заключены контракты.

Напомним, ранее стало известно, что терминалы оплаты проезда установили в 43 нижегородских автобусах в мае.