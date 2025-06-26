Определены перевозчики для трех нижегородских маршрутов

Определены перевозчики для трех новых маршрутов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.
Согласно информации, перевозчиком по маршруту № 104 «Улица Усилова — Санаторий имени ВЦСПС» станет ООО «Авто Футболистов», по маршруту № 111 «Завод Нител — Деревня Комарово» — ООО «ПассажирТрансСервис» и по маршруту № 39 по новой схеме «Станция метро “Пролетарская” — Московский вокзал» — ООО «Футбол».
Кроме того, был объявлен конкурс на выбор перевозчика на маршрут № 171 «ЖК “Окский берег”- Микрорайон Верхние Печеры», однако на конкурс не поступило ни одной заявки. В ближайшее время с перевозчиками будут заключены контракты.
Напомним, ранее стало известно, что терминалы оплаты проезда установили в 43 нижегородских автобусах в мае.