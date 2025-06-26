На все казахстанские поезда поставят камеры в 2025 году

Ранее сообщалось, что с начала июля из Астаны до курорта Бурабай можно будет доехать на новом электропоезде. Состав рассчитан на 374 пассажиров. В каждом вагоне установлены USB-розетки, биотуалеты, удобные сиденья, а для пассажиров с инвалидностью предусмотрены подъемники и адаптированные кабины. Также в поезде будет работать бар с напитками и закусками.