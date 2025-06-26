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На все казахстанские поезда поставят камеры в 2025 году

До конца 2025 года поезда нацкомпании «Казахстан темир жолы» будут оснащены видеокамерами.

Источник: КТЖ

Поезда национального перевозчика курсируют по 112 маршрутам. В некоторых из них уже установлено 4000 камер.

«Видеоархивы просматриваются через экраны ситуационного центра, где специалисты оперативно отслеживают обстановку и анализируют нестандартные ситуации. Видеосистемы позволяют своевременно выявлять потенциальные угрозы, фиксировать нарушения и реагировать на оставленные предметы», — сообщили в КТЖ.

По данным нацперевозчика, благодаря установленным камерам по сравнению с 2024 годом уровень правонарушений в поездах снизился на 21%, количество жалоб уменьшилось на 32%, а 91% забытых вещей были возвращены владельцам.

Все новые пассажирские вагоны поступают уже с интегрированной системой видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что с начала июля из Астаны до курорта Бурабай можно будет доехать на новом электропоезде. Состав рассчитан на 374 пассажиров. В каждом вагоне установлены USB-розетки, биотуалеты, удобные сиденья, а для пассажиров с инвалидностью предусмотрены подъемники и адаптированные кабины. Также в поезде будет работать бар с напитками и закусками.