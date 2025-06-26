В Воронеже поменяют схемы трех автобусов

В Воронеже в скором времени изменятся маршруты нескольких автобусов. Меняют схемы № 14, 51 и 58. Об этом сообщили в городском управлении транспорта.
В частности, маршрутка № 14 вернется на прежнюю схему: продление до микрорайона Таврово не оправдало себя — мало пассажиров следовали до этой точки. Поэтому автобусы снова будут ходить до больницы № 8.
— Для обслуживания микрорайона Таврово будет установлен новый маршрут, который свяжет его с остановкой «Завод ГОО» — по прежней схеме маршрута № 48, — отметили в мэрии.
Автобус № 58 «ул. Мало-Терновая — Гипермаркет Линия» на постоянной основе будет следовать до остановки «17 квартал» и будет называться «ул. Мало-Терновая — 17 кв. СЖР (ост. Школа)».
Маршрут № 51 «ул. Острогожская — ТРЦ “Московский проспект” продлят. Это позволит забирать пассажиров от нового корпуса поликлиники № 4. Автобус проследует с улицы Шишкова по Московскому проспекту к остановке “Академика Конопатова”, которая станет конечной. Оттуда вернется на Московский проспект через улицу Ломоносова.
Остановку «Улица 60-й Армии» перенесут от бульвара Победы, 24 к дому ул.60-й Армии, 29а — на 150 метров ближе к перекрестку и пешеходному переходу.