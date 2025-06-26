Мэрию Самары обязали привести в порядок улицу Ленинградскую

В конце июня власти Самары обязали привести улицу Ленинградскую в нормативное состояние. Надзорный орган провел проверку и нашел там нарушения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
«У дорожного покрытия на Ленинградской есть дефекты в виде выбоин и просадок. Это может привести к ДТП, возможным травмам и негативно влияет на внешний облик города», — рассказали в пресс-службе.
Ленинский районный суд удовлетворил исковые требования. Теперь администрация Самары должна будет привести в порядок одну из главных улиц исторической части города.
Напомним, на пешеходной части улицы после жалоб жителей на состояние плиточного покрытия проводились работы по благоустройству совсем недавно — в мае 2025 года. Там убирали мусор, выравнивали люки и плитку, сажали цветы. Власти решили увеличить количество вазонов и клумб.