Мэрию Самары обязали привести в порядок улицу Ленинградскую

Напомним, на пешеходной части улицы после жалоб жителей на состояние плиточного покрытия проводились работы по благоустройству совсем недавно — в мае 2025 года. Там убирали мусор, выравнивали люки и плитку, сажали цветы. Власти решили увеличить количество вазонов и клумб.