Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане в ОЭЗ «Зеленая долина» привлекут более 15 млрд рублей инвестиций

Эта зона станет местом реализации шести инвестиционных проектов в сфере биотехнологий.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане в проекты ОЭЗ «Зеленая долина» привлекут более 15 миллиарда рублей инвестиций. Ранее мы уже писали о создании этой особой экономической зоны промышленно-производственного типа.

Как сообщили в правительстве России, особая экономическая зона будет создана в Заинском районе и станет местом реализации шести инвестиционных проектов в сфере биотехнологий. На территории ОЭЗ планируется запустить производства по изготовлению льняного волокна, сорбентов, биоудобрений, хелатных форм биогенных элементов, а также по переработке лубяных культур. Эти направления считаются перспективными для развития агропромышленного комплекса и экологически ориентированного бизнеса.

Запуск предприятий создаст более 440 новых рабочих мест. Также создание этой зоны предполагает особые условия для бизнеса. Инвесторы смогут воспользоваться налоговыми льготами и преференциями. Это повысит привлекательность региона для инвестиций и ускорит технологическое развитие биотехнологического сектора.

Напомним, численность населения Казанской агломерации к 2050 году составит 2,2 млн человек. В Татарстане приняли Комплексную схему развития Казанской агломерации.