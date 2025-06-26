В Татарстане в ОЭЗ «Зеленая долина» привлекут более 15 млрд рублей инвестиций

В Татарстане в проекты ОЭЗ «Зеленая долина» привлекут более 15 миллиарда рублей инвестиций. Ранее мы уже писали о создании этой особой экономической зоны промышленно-производственного типа.
Как сообщили в правительстве России, особая экономическая зона будет создана в Заинском районе и станет местом реализации шести инвестиционных проектов в сфере биотехнологий. На территории ОЭЗ планируется запустить производства по изготовлению льняного волокна, сорбентов, биоудобрений, хелатных форм биогенных элементов, а также по переработке лубяных культур. Эти направления считаются перспективными для развития агропромышленного комплекса и экологически ориентированного бизнеса.
Запуск предприятий создаст более 440 новых рабочих мест. Также создание этой зоны предполагает особые условия для бизнеса. Инвесторы смогут воспользоваться налоговыми льготами и преференциями. Это повысит привлекательность региона для инвестиций и ускорит технологическое развитие биотехнологического сектора.
Напомним, численность населения Казанской агломерации к 2050 году составит 2,2 млн человек. В Татарстане приняли Комплексную схему развития Казанской агломерации.