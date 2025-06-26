В Татарстане в ОЭЗ «Зеленая долина» привлекут более 15 млрд рублей инвестиций

Как сообщили в правительстве России, особая экономическая зона будет создана в Заинском районе и станет местом реализации шести инвестиционных проектов в сфере биотехнологий. На территории ОЭЗ планируется запустить производства по изготовлению льняного волокна, сорбентов, биоудобрений, хелатных форм биогенных элементов, а также по переработке лубяных культур. Эти направления считаются перспективными для развития агропромышленного комплекса и экологически ориентированного бизнеса.