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ФАС одобрила повышение тарифов на тепло в Омске: сколько придется платить

Федеральная антимонопольная служба России одобрила повышение тарифов на тепловую энергию в Омске.

Благодаря этому решению в течение года на ремонт и реконструкцию городских тепловых сетей будет направлено дополнительно около 200 миллионов рублей.

Региональная энергетическая комиссия Омской области сообщила, что рост платы за жилищно-коммунальные услуги будет минимальным. Для жителей, получающих тепловую энергию от АО «Омск РТС» через сети АО «Тепловая компания», ежемесячный платёж увеличится в среднем на 130 рублей. Это составит примерно 3 рубля с квадратного метра площади среднестатистической квартиры.

Важно отметить, что указанные цифры являются средними показателями. Для отдельных собственников жилья сумма может быть как меньше, так и больше. При этом представители ведомства подчеркнули, что резкого повышения тарифов не планируется.

Критическое состояние теплосетей в Омске требует срочных мер. На сегодняшний день износ сетей достигает 70%. Только за отопительный сезон 2024−2025 годов подразделения АО «Тепловая компания» произвели 1606 отключений объектов ЖКХ для устранения повреждений и проведения профилактических работ. Общее количество затронутых объектов превысило 12 000.

Дополнительные средства необходимы для приведения системы теплоснабжения в нормативное состояние и обеспечения надёжной работы в будущем отопительном сезоне.