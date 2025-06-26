Цена проезда по четвёртому мосту в Новосибирске будет стартовать от 100 рублей

Согласно опубликованным данным, минимальная стоимость — 100 рублей — установлена для мотоциклов, легковых автомобилей и небольших фургонов высотой до двух метров. Если высота транспортного средства составляет от 2 до 2,6 метра, стоимость составит 150 рублей. За проезд на грузовиках, трейлерах и автобусах выше 2,6 метра владельцам придётся заплатить 200 рублей. Максимальный тариф — 300 рублей — будет действовать для тяжёлой техники с тремя и более осями.