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Цена проезда по четвёртому мосту в Новосибирске будет стартовать от 100 рублей

Министерство транспорта Новосибирской области озвучило предварительные тарифы на платный проезд по четвёртому мосту через Обь.

Источник: Сиб.фм

Сумма будет зависеть от категории транспорта и варьироваться от 100 до 300 рублей.

Согласно опубликованным данным, минимальная стоимость — 100 рублей — установлена для мотоциклов, легковых автомобилей и небольших фургонов высотой до двух метров. Если высота транспортного средства составляет от 2 до 2,6 метра, стоимость составит 150 рублей. За проезд на грузовиках, трейлерах и автобусах выше 2,6 метра владельцам придётся заплатить 200 рублей. Максимальный тариф — 300 рублей — будет действовать для тяжёлой техники с тремя и более осями.

От платы за проезд полностью освобождаются машины экстренных и государственных служб: автобусы, автомобили скорой помощи, пожарные, инкассаторы и почтовые службы.

Открытие четвёртого моста ожидается в ближайшее время. Региональные власти подчёркивают, что точные условия и возможные льготы для отдельных категорий граждан будут озвучены дополнительно.