Цена проезда по четвёртому мосту в Новосибирске будет стартовать от 100 рублей

Сумма будет зависеть от категории транспорта и варьироваться от 100 до 300 рублей.
Согласно опубликованным данным, минимальная стоимость — 100 рублей — установлена для мотоциклов, легковых автомобилей и небольших фургонов высотой до двух метров. Если высота транспортного средства составляет от 2 до 2,6 метра, стоимость составит 150 рублей. За проезд на грузовиках, трейлерах и автобусах выше 2,6 метра владельцам придётся заплатить 200 рублей. Максимальный тариф — 300 рублей — будет действовать для тяжёлой техники с тремя и более осями.
От платы за проезд полностью освобождаются машины экстренных и государственных служб: автобусы, автомобили скорой помощи, пожарные, инкассаторы и почтовые службы.
Открытие четвёртого моста ожидается в ближайшее время. Региональные власти подчёркивают, что точные условия и возможные льготы для отдельных категорий граждан будут озвучены дополнительно.