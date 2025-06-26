Health & Nutrition: регионы — основа продовольственной безопасности России

— Ключевую. Никакой центр в Москве не сможет эффективно управлять производством, если не опирается на сильную, мотивированную команду на местах. Именно региональные сотрудники лучше всех понимают, что нужно заводу, какие есть резервы, какие предложения можно внести. Поэтому мы системно вкладываемся в обучение, вовлечение, развитие локальных команд. И когда видим, как рядовые сотрудники растут до проектных лидеров, расширяют свои компетенции, нарабатывают не только профессиональный опыт, но и опыт участия в важных социальных и общественных проектах — это для нас важнее любой статистики. Мы растем вместе с нашими людьми, и это и есть устойчивое развитие.