Новые тарифы на электроэнергию введут в Ленобласти с 1 июля

Так, с 1 июля первый диапазон — до 1500 кВт•ч ежемесячно — предусматривает тариф 6,59 рубля, второй — до 4500 кВт•ч — подразумевает экономически выгодные ставки, третий — более 4500 кВт•ч будет рассчитываться по коммерческим расценкам. К слову, жители соседнего региона, которые проживают в многоквартирных домах, каждый месяц в среднем расходуют примерно 800 кВт•ч. Такой показатель позволяет им оплачивать ресурс по минимальному тарифу, соответствующий первому уровню.