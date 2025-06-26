Новые тарифы на электроэнергию введут в Ленобласти с 1 июля

Новые тарифы на электроэнергию введут в Ленинградской области с 1 июля. Они должны заметно снизить финансовую нагрузку. Кроме того, местные жители смогут воспользоваться льготами. Соответствующий закон приняли депутаты ЗакСа региона накануне, 25 июня. Так, потребители, имеющие постоянную регистрацию в Ленобласти, будут платить за киловатт-час 8,23 рубля, а не 12,63, как это предполагалось ранее, сообщает Online47.
— Эта мера социальной поддержки будет действовать в 2025—2026 годах. Она призвана помочь жителям адаптироваться к федеральной тарифной реформе, — отметил губернатор Александр Дрозденко.
Напомним, с 1 января 2025 года в Ленобласти ввели трехуровневую систему тарификации электроэнергии. Теперь стоимость киловатт-часа зависит от объема потребления.
Так, с 1 июля первый диапазон — до 1500 кВт•ч ежемесячно — предусматривает тариф 6,59 рубля, второй — до 4500 кВт•ч — подразумевает экономически выгодные ставки, третий — более 4500 кВт•ч будет рассчитываться по коммерческим расценкам. К слову, жители соседнего региона, которые проживают в многоквартирных домах, каждый месяц в среднем расходуют примерно 800 кВт•ч. Такой показатель позволяет им оплачивать ресурс по минимальному тарифу, соответствующий первому уровню.
Что касается частных домов, владельцы которых потребляют на порядок больше электроэнергии, то платежи для них будут начислять иначе. Так, например, для тех, у кого выходит 4600 кВт•ч, первые 1500кВт•ч оценят по минимальному уровню, а следующие 3000 кВт•ч — по тарифу второго диапазона, оставшиеся 100 кВт•ч — по ценнику третьего.