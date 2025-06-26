В Ростовской области ремонтируют семь мостов

В Багаевском районе идет реконструкция моста протяженностью 65 метров через оросительный канал на автодороге «х. Усмань — пос. Веселый — г. Сальск». Мост соединяет находится на транспортной артерии между Веселовским и Багаевским районами. Подрядчик уже демонтировал и заменил балки пролетного строения, тротуар на правой половине сооружения, а также усилил его опоры. Сейчас они занимаются устройством переходной плиты и бетонированием пролетов. Завершить работы здесь планируется в октябре.