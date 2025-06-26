В Петербурге закроют метро «Парк Победы» на ремонт до 2027 года

Для улучшения транспортной доступности на Кузнецовской улице троллейбусный маршрут № 26 изменит трассу: будет следовать по проспекту Космонавтов и Кузнецовской улице. Появятся новые остановки: на пересечении с проспектом Космонавтов (в сторону Московского проспекта) и проспектом Юрия Гагарина (в сторону пр. Космонавтов). Это обеспечит комфортный пересадочный маршрут в направлении закрытой станции метро.