В Петербурге закроют метро «Парк Победы» на ремонт до 2027 года

В ночь «Алых Парусов» станция будет работать, как и другие. Во время ремонта «Парка Победы» для подвоза пассажиров к «Электросиле» и «Московской» усилят общественный транспорт.
До ближайших станций метро ходят 6 автобусных маршрутов (№ 3, 26, 50, 226, 263, 281) и 2 трамвайных (№ 29, 45). Интервал в часы пик — 1−2 минуты.
Для улучшения транспортной доступности на Кузнецовской улице троллейбусный маршрут № 26 изменит трассу: будет следовать по проспекту Космонавтов и Кузнецовской улице. Появятся новые остановки: на пересечении с проспектом Космонавтов (в сторону Московского проспекта) и проспектом Юрия Гагарина (в сторону пр. Космонавтов). Это обеспечит комфортный пересадочный маршрут в направлении закрытой станции метро.
С 30 июня на маршруте № 29 (Трамвайный парк № 1 — пр. Юрия Гагарина) запустят дополнительный маршрут № 29 В с интервалом движения до 6 минут в часы пик.
Реконструкция метро «Парк Победы» завершится в 2027 году. До этого обновят гидроизоляцию, эскалаторы и построят новый вестибюль.