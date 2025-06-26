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В Петербурге закроют метро «Парк Победы» на ремонт до 2027 года

В Петербурге станция метро «Парк Победы» закрывается на реконструкцию 29 июня с 6:00. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

В ночь «Алых Парусов» станция будет работать, как и другие. Во время ремонта «Парка Победы» для подвоза пассажиров к «Электросиле» и «Московской» усилят общественный транспорт.

До ближайших станций метро ходят 6 автобусных маршрутов (№ 3, 26, 50, 226, 263, 281) и 2 трамвайных (№ 29, 45). Интервал в часы пик — 1−2 минуты.

Для улучшения транспортной доступности на Кузнецовской улице троллейбусный маршрут № 26 изменит трассу: будет следовать по проспекту Космонавтов и Кузнецовской улице. Появятся новые остановки: на пересечении с проспектом Космонавтов (в сторону Московского проспекта) и проспектом Юрия Гагарина (в сторону пр. Космонавтов). Это обеспечит комфортный пересадочный маршрут в направлении закрытой станции метро.

С 30 июня на маршруте № 29 (Трамвайный парк № 1 — пр. Юрия Гагарина) запустят дополнительный маршрут № 29 В с интервалом движения до 6 минут в часы пик.

Реконструкция метро «Парк Победы» завершится в 2027 году. До этого обновят гидроизоляцию, эскалаторы и построят новый вестибюль.