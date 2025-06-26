Хрущёвки в Астане обесцениваются в 2025 году

В 2025 году цены на хрущёвки в Астане снизились на 3−7% по сравнению с 2024 годом. Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке составляет 350,000 тенге, что значительно ниже, чем в новостройках комфорт-класса (от 400,000 тенге за кв.м). Например, однокомнатные хрущёвки площадью 30−40 кв.м продаются за 7−10 млн тенге ($14,600-$20,800), а двухкомнатные — за 12−15 млн тенге. Несмотря на низкие цены, спрос остаётся слабым, и объявления на Пользователи в соцсетях выражают скептицизм: «За 10 миллионов хрущёвку? Лучше взять студию в новостройке» или «Ремонт дороже самой квартиры выйдет».