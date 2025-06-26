УФАС рекомендовало аэропорту «Пермь» установить источники питьевой воды

Пермское УФАС проверит цены на товары и услуги в Международном аэропорту «Пермь» («Большое Савино»). Особое внимание ведомство уделит стоимости питьевой воды на территории секторов зоны транспортной безопасности.
Антимонопольная служба региона проведет анализ ценообразования в точках торговли и общественного питания, которые занимают доминирующее положение в стерильной зоне аэропорта. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства к ним применят меры реагирования.
Надзорное ведомство также рекомендовало установить бесплатные источники питьевой воды в стерильных зонах аэропорта.