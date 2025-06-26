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УФАС рекомендовало аэропорту «Пермь» установить источники питьевой воды

Пассажиры должны иметь возможность бесплатно пользоваться питьевой водой.

Источник: Комсомольская правда

Пермское УФАС проверит цены на товары и услуги в Международном аэропорту «Пермь» («Большое Савино»). Особое внимание ведомство уделит стоимости питьевой воды на территории секторов зоны транспортной безопасности.

Антимонопольная служба региона проведет анализ ценообразования в точках торговли и общественного питания, которые занимают доминирующее положение в стерильной зоне аэропорта. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства к ним применят меры реагирования.

Надзорное ведомство также рекомендовало установить бесплатные источники питьевой воды в стерильных зонах аэропорта.