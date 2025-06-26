WSJ: как военные расходы Европы и Канады сопоставляются с расходами США и РФ

Согласно статье, на этой неделе европейские члены НАТО согласились отказаться от десятилетиями действовавших норм для военных бюджетов и повысить целевые показатели расходов с 2% ВВП до 3,5% ВВП. Кроме того, они впервые согласовали дополнительные расходы в объеме 1,5% ВВП на несмертельные цели, связанные с обороной.
Европа наращивает свои военные расходы с начала конфликта на Украине. Однако процесс идет медленно и с большим разрывом между странами, которые граничат с Россией, и теми, кто находится от нее дальше, отмечается в статье.
Хотя сумма, которую Россия тратит на свои вооруженные силы, составляет лишь малую толику расходов США или Европы, в расчете на один рубль в стране можно купить много военного снаряжения. Россия, согласно статье, в буквальном смысле «выжимает максимум» на потраченные средства.
Вооруженные силы Европы располагают внушительными арсеналами обычных вооружений, но им не хватает боеприпасов и ракет для ведения затяжной войны. Франция и Великобритания — единственные страны Европы, обладающие ядерным оружием, но их вооруженные силы невелики по сравнению с США и Россией.
У европейских членов НАТО нет ультрасовременных средств наблюдения, возможностей нанесения высокоточных ударов на большие расстояния, передовых систем противовоздушной обороны и новейшего оборудования для командования и контроля. Именно этим пробелам будет уделено особое внимание в новых планах НАТО по расходованию средств.