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WSJ: как военные расходы Европы и Канады сопоставляются с расходами США и РФ

Европейские члены НАТО, за исключением Польши, и Канада значительно отстают от США по уровню расходов на оборону и военному потенциалу. Сейчас они пытаются наверстать упущенное, в то время как Россия расширяет производство вооружений и перестраивает свои вооруженные силы, пишет The Wall Street Journal.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, на этой неделе европейские члены НАТО согласились отказаться от десятилетиями действовавших норм для военных бюджетов и повысить целевые показатели расходов с 2% ВВП до 3,5% ВВП. Кроме того, они впервые согласовали дополнительные расходы в объеме 1,5% ВВП на несмертельные цели, связанные с обороной.

Европа наращивает свои военные расходы с начала конфликта на Украине. Однако процесс идет медленно и с большим разрывом между странами, которые граничат с Россией, и теми, кто находится от нее дальше, отмечается в статье.

Россия, со своей стороны, переводит все большую долю экономики на военные рельсы, и сейчас она почти вдвое больше, чем в США, подчеркивает WSJ.

Хотя сумма, которую Россия тратит на свои вооруженные силы, составляет лишь малую толику расходов США или Европы, в расчете на один рубль в стране можно купить много военного снаряжения. Россия, согласно статье, в буквальном смысле «выжимает максимум» на потраченные средства.

Вооруженные силы Европы располагают внушительными арсеналами обычных вооружений, но им не хватает боеприпасов и ракет для ведения затяжной войны. Франция и Великобритания — единственные страны Европы, обладающие ядерным оружием, но их вооруженные силы невелики по сравнению с США и Россией.

Несмотря на то что обычные вооруженные силы Европы многочисленны, они не унифицированы и не обладают возможностями, жизненно важными для ведения современной войны.

У европейских членов НАТО нет ультрасовременных средств наблюдения, возможностей нанесения высокоточных ударов на большие расстояния, передовых систем противовоздушной обороны и новейшего оборудования для командования и контроля. Именно этим пробелам будет уделено особое внимание в новых планах НАТО по расходованию средств.

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