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Инструмент устранения барьеров во взаимной торговле. Пашинян про перспективы цифрового развития ЕАЭС

Никол Пашинян рассказал про основные перспективы цифрового развития ЕАЭС с точки зрения Армении. Премьер-министр также сообщил, как его страна видит потенциал кооперации в области высоких технологий и IT-сектора.

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Армения рассматривает цифровую трансформацию как инструмент устранения барьеров и получения прозрачности во взаимной торговле. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, который принимает участие в пленарной сессии IV Евразийского экономического форума в формате видеоконференцсвязи, передает корреспондент БЕЛТА.

Никол Пашинян рассказал про основные перспективы цифрового развития ЕАЭС с точки зрения Армении. Премьер-министр также сообщил, как его страна видит потенциал кооперации в области высоких технологий и IT-сектора.

«Армения придает большое значение участию в цифровой повестке, рассматривает цифровую трансформацию как инструмент устранения барьеров и получения прозрачности во взаимной торговле», — сказал Никол Пашинян.

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