Жапаров заявил об усилении технологических вызовов в ЕАЭС

«С учетом полученного опыта, возможно, будет необходимо пересмотреть некоторые условия финансирования в сторону смягчения, в том числе критериев поставки технологического оборудования, а также материалов и комплектующих, особенно для производителей стран с малой экономикой», — сказал глава государства.