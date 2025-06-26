Жапаров заявил об усилении технологических вызовов в ЕАЭС

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актуальность технологических вызовов на пространстве Евразийского экономического союза усиливается. Об этом заявил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на пленарном заседании Евразийского экономического форума «Стратегия Евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы», передает корреспондент БЕЛТА.
Садыр Жапаров отметил, что на пространстве ЕАЭС предпринимаются серьезные меры для укрепления промышленной кооперации. Это, в частности, финансовая поддержка кооперационных проектов, формирование Евразийских технологических платформ.
«С учетом полученного опыта, возможно, будет необходимо пересмотреть некоторые условия финансирования в сторону смягчения, в том числе критериев поставки технологического оборудования, а также материалов и комплектующих, особенно для производителей стран с малой экономикой», — сказал глава государства.
Он обратил внимание, что в условиях структурной трансформации мировой экономики актуальность технологических вызовов для государств — членов Евразийского экономического союза усиливается, поэтому требуется системный подход и долгосрочные инвестиции в научно-техническое развитие союза.
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«Для достижения достаточного уровня промышленного уровня нам необходимо повышать уровень локализации производств на территориях государств — членов союза, создавать вспомогательные кластеры для крупных производств путем вовлечения в цепочки добавленной стоимости субъектов малого и среднего бизнеса», — считает Президент Кыргызстана.
Садыр Жапаров также подчеркнул необходимость формирования конкурентоспособного научно-исследовательского потенциала в промышленной и агропромышленной отраслях. -0-