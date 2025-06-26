Путин: ЕАЭС по праву утвердился в числе одного из ключевых центров глобального развития

Российский лидер отметил, что в Минск приехали несколько сотен представителей крупного, среднего и малого российского бизнеса. Это те, кто непосредственно занимается развитием деловых связей со странами ЕАЭС, понимает, какие преимущества дает интеграции и что еще нужно сделать для улучшения условий взаимных торговых и инвестиционных объединений.