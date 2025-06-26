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Путин: ЕАЭС по праву утвердился в числе одного из ключевых центров глобального развития

«1 января Евразийскому союзу исполнилось 10 лет. За это время он, безусловно, окреп, состоялся в качестве успешного интеграционного объединения. Существенно укрепился общий экономический потенциал, и ЕАЭС по праву утвердился в числе одного из ключевых центров глобального развития», — сказал Владимир Путин.

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЕАЭС по праву утвердился в числе одного из ключевых центров глобального развития. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на пленарной сессии IV Евразийского экономического форума в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Российский лидер отметил, что в Минск приехали несколько сотен представителей крупного, среднего и малого российского бизнеса. Это те, кто непосредственно занимается развитием деловых связей со странами ЕАЭС, понимает, какие преимущества дает интеграции и что еще нужно сделать для улучшения условий взаимных торговых и инвестиционных объединений.

Владимир Путин также обратил внимание, что в рамках форума проходили семинары, где обсуждались различные вопросы. Президент России подчеркнул, что все полезные идеи, рекомендации, предложения будут учитываться в дальнейшей работе по укреплению Евразийского экономического союза.

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«1 января Евразийскому союзу исполнилось 10 лет. За это время он, безусловно, окреп, состоялся в качестве успешного интеграционного объединения. Существенно укрепился общий экономический потенциал, и ЕАЭС по праву утвердился в числе одного из ключевых центров глобального развития», — сказал Владимир Путин.

Совокупный ВВП участников Евразийского экономического союза увеличился с $1,6 трлн до $2,6 трлн. Товарооборот с третьими странами прибавил 38% и составляет $800 млрд. «Это вполне сопоставимый объем товарооборота между ведущими экономическими державами мира. Это солидный товарооборот — $800 млрд. А общий объем взаимной торговли внутри объединения удвоился до $97 млрд. Причем 93% расчетов между нашими государствами проводится в национальных валютах», — подчеркнул Владимир Путин. -0-

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