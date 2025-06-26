Путин отметил успехи в сопряжении национальных систем платежей в странах ЕАЭС

«Заметных успехов странам ЕАЭС удалось добиться и в сопряжении национальных систем платежей и банковских карт, — отметил Владимир Путин. — Мы в рамках БРИКС работаем над созданием цифровой инвестиционной платформы. И, конечно, вот такие идеи, в целом, можно было бы использовать и в ЕАЭС».

