Токаев: цифровизация, искусственный интеллект должны стать безусловным приоритетом ЕАЭС

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цифровизация, искусственный интеллект должны стать безусловным приоритетом ЕАЭС. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарной сессии IV Евразийского экономического форума в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства обратил внимание, что ЕАЭС по праву занимает позицию одного из крупнейших объединений Евразии с совокупным экономическим потенциалом в $2,6 трлн. В прошлом году объем взаимной торговли достиг очередного рекордного значения — $98 млрд, почти вдвое превысив показатели 2015 года, когда все создавалось. При этом темпы роста ВВП уже второй год опережают среднемировые показатели. Объединение продолжает укреплять свой международный авторитет. ЕАЭС становится все более значимым субъектом глобальной экономической системы, подчеркнул Президент Казахстана.
«Дальнейшее развитие ЕАЭС должно строиться на принципах равноправия, взаимной выгоды, прагматизма и служить интересам экономик наших государств», — добавил он.
Токаев начал выступление на ЕЭФ с комплиментов Беларуси и ее народу.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что современные вызовы требуют от стран ЕАЭС и ее лидеров новых подходов к экономическому развитию. Ключевую роль здесь играют цифровые технологии. Электронная коммерция, цифровой документооборот, автоматизированные системы уже стали неотъемлемыми элементами экономик стран ЕАЭС. Они позволили существенно сократить издержки, ускорить движение товаров, упростить доступ бизнеса к общему рынку.
«Мы все являемся свидетелями стремительных изменений в мире в результате тотальной цифровизации. По сути, мы уже живем в эпоху ИИ», — констатировал Президент. Он обратил внимание, что ИИ — это технология, которая не просто повышает производительность, а трансформирует сам принцип работы экономики, государства и общества. По прогнозам, к 2030 году цифровизация и ИИ могут принести в мировой ВВП более $15 трлн и заменить до 300 млн рабочих мест, но создать совершенно новые профессии.
Вместе с тем усиливается мировая конкуренция в области ИИ. «У ЕАЭС есть исторический шанс включиться в этот глобальный процесс. Важно своевременно использовать окно возможностей, чтобы упрочить нашу роль в формирующемся цифровом миропорядке», — уверен Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, есть также опасность, что небольшая группа государств выйдет в лидеры по разработкам в сфере ИИ, а другие окажутся на обочине. «ЕАЭС должен возглавить этот процесс и не допустить отставания, о чем сегодня говорил Президент Беларуси. То есть цифровизация и ИИ должны стать безусловным приоритетом ЕАЭС», — подчеркнул он. Этой проблематике, по мнению Касым-Жомарта Токаева, необходимо посвятить одно из заседаний на уровне глав государств.
Он также проинформировал, что Казахстан последовательно развивает национальную цифровую инфраструктуру и в ближайшее время запускает суперкомпьютер с высочайшей вычислительной мощностью. Первый, по его словам, в этой части мира и в ЕАЭС.
«Передовые цифровые технологии способны придать мощный импульс торгово-экономическому сотрудничеству наших стран. Для этого у нас имеется все необходимое — стратегические документы, накопленный опыт, понимание общих запросов. Главное, как мне кажется, нам нужно действовать согласованно, прагматично и на опережение, — заявил Президент Казахстана. — Уверен, системная и решительная политика государств, объединение их усилий на евразийском пространстве позволит сделать искусственный интеллект источником устойчивого роста и глобальной конкурентоспособности наших экономик».-0-