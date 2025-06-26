Токаев: цифровизация, искусственный интеллект должны стать безусловным приоритетом ЕАЭС

«Мы все являемся свидетелями стремительных изменений в мире в результате тотальной цифровизации. По сути, мы уже живем в эпоху ИИ», — констатировал Президент. Он обратил внимание, что ИИ — это технология, которая не просто повышает производительность, а трансформирует сам принцип работы экономики, государства и общества. По прогнозам, к 2030 году цифровизация и ИИ могут принести в мировой ВВП более $15 трлн и заменить до 300 млн рабочих мест, но создать совершенно новые профессии.