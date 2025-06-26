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«Пространство, где уважают права каждого». Путин про основу многополярного мира и роль ЕАЭС в нем

«Наше интеграционное объединение вносит реальный вклад в создание на нашем общем евразийском континенте большого пространства партнерства, сотрудничества и экономического роста. Пространства, где уважают права каждого государства на собственную модель развития и учитывают интересы всех участников», — сказал Владимир Путин.

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взаимодействие в новом многополярном мире должно выстраиваться на равноправной и справедливой основе. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на пленарной сессии IV Евразийского экономического форума в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

«Наше интеграционное объединение вносит реальный вклад в создание на нашем общем евразийском континенте большого пространства партнерства, сотрудничества и экономического роста. Пространства, где уважают права каждого государства на собственную модель развития и учитывают интересы всех участников. Убеждены, что именно на такой справедливой и равноправной основе и должно выстраиваться взаимодействие в новом многополярном мире», — сказал Владимир Путин.

Путин: ЕАЭС по праву утвердился в числе одного из ключевых центров глобального развития Путин отметил успехи в сопряжении национальных систем платежей в странах ЕАЭС.

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