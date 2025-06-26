«Пространство, где уважают права каждого». Путин про основу многополярного мира и роль ЕАЭС в нем

«Наше интеграционное объединение вносит реальный вклад в создание на нашем общем евразийском континенте большого пространства партнерства, сотрудничества и экономического роста. Пространства, где уважают права каждого государства на собственную модель развития и учитывают интересы всех участников. Убеждены, что именно на такой справедливой и равноправной основе и должно выстраиваться взаимодействие в новом многополярном мире», — сказал Владимир Путин.