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Лукашенко предлагает продвигать ЕАЭС как глобальный транзитный хаб

Лукашенко сказал, что нужно сделать для продвижения ЕАЭС как глобального транзитного хаба.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил продвигать Евразийский экономический союз в качестве глобального транзитного хаба, сообщило БелТА.

Белорусский лидер подчеркнул, что в южной и восточной частях ЕАЭС уже сформирован пояс добрососедства. Поэтому он предлагает скрепить его сетью автомобильных и железнодорожных магистралей, а также транспортно-логистическими хабами.

Также Лукашенко считает, что интегрированные евразийские транспортно-логистические коридоры должны стать своеобразными артериями, объединенными единой цифровой платформой администрирования — «умными, мультимодальными, экологичными».

Здесь же Александр Лукашенко подчеркнул, что сокращение времени и стоимости транзита через Евразию поспособствует росту конкурентоспособности маршрута в сравнении с морскими путями.

— Позволит позиционировать ЕАЭС как глобальный транзитный хаб, — уверен он.

Данную инициативу глава Беларуси затем предложил рассмотреть совместно со странами-наблюдателями и в рамках диалога объединений ЕАЭС — ШОС.

Напомним Евразийский форум с участием лидеров государств проходит в Минске 26 — 27 июня.

В начале форума Александр Лукашенко высказался о мировой турбулентности.

А еще «Пул Первого» показал, как выглядит комната ожидания президентов на саммите ЕАЭС в Минске.

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