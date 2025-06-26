Лукашенко предлагает продвигать ЕАЭС как глобальный транзитный хаб

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил продвигать Евразийский экономический союз в качестве глобального транзитного хаба, сообщило БелТА.
Белорусский лидер подчеркнул, что в южной и восточной частях ЕАЭС уже сформирован пояс добрососедства. Поэтому он предлагает скрепить его сетью автомобильных и железнодорожных магистралей, а также транспортно-логистическими хабами.
Также Лукашенко считает, что интегрированные евразийские транспортно-логистические коридоры должны стать своеобразными артериями, объединенными единой цифровой платформой администрирования — «умными, мультимодальными, экологичными».
Здесь же Александр Лукашенко подчеркнул, что сокращение времени и стоимости транзита через Евразию поспособствует росту конкурентоспособности маршрута в сравнении с морскими путями.
— Позволит позиционировать ЕАЭС как глобальный транзитный хаб, — уверен он.
Данную инициативу глава Беларуси затем предложил рассмотреть совместно со странами-наблюдателями и в рамках диалога объединений ЕАЭС — ШОС.
Напомним Евразийский форум с участием лидеров государств проходит в Минске 26 — 27 июня.
В начале форума Александр Лукашенко высказался о мировой турбулентности.
А еще «Пул Первого» показал, как выглядит комната ожидания президентов на саммите ЕАЭС в Минске.