Сагинтаев: с момента основания ЕАЭС демонстрирует положительную динамику развития

Кроме того, за прошедшие годы укрепилась позиция ЕАЭС на международной арене, его партнерами являются СНГ, ШОС, АСЕАН, СВМДА и многие другие. Сейчас закладываются базовые контуры взаимодействия с БРИКС, расширяется сеть контактов со странами Латинской Америки и Африки. С правительствами 25 стран налажено взаимодействие в рамках меморандумов о сотрудничестве. На саммите ЕАСЭ в Минске 27 июня в присутствии глав государств будут подписаны временное торговое соглашение с Монголией и полноформатное соглашение об экономическом партнерстве с ОАЭ. «На финальную стадию вышли переговоры с Индонезией, ведется работа по Индии, Тунису и Иордании», — сказал Бакытжан Сагинтаев.