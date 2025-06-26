Сагинтаев: с момента основания ЕАЭС демонстрирует положительную динамику развития

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев на пленарной сессии IV Евразийского экономического форума в Минске озвучил ключевые результаты деятельности ЕАЭС и его дальнейшие перспективы, передает корреспондент БЕЛТА.
В первую очередь он поблагодарил белорусскую сторону за высокую организацию форума, который назвал хорошей площадкой для обмена опытом, идеями и лучшими практиками. «Нам важно находить новые пути, решения, которые позволят обеспечить устойчивый экономический рост и стабильность. Все это способствует развитию евразийской экономики и укреплению международного сотрудничества», — сказал он.
Председатель Коллегии ЕЭК констатировал, что с момента основания ЕАЭС демонстрирует положительную динамику развития. За 10 лет совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос почти на 18%, увеличилась доля союза в мировой экономике, взаимный товарооборот удвоился и по итогам 2024 года достиг порядка $100 млрд, при этом 93% расчетов проводится в национальных валютах.
Экономическое преимущество от функционирования союза ощущается во всех его государствах. Армения за этот период увеличила экспорт в ЕАЭС в 13, Кыргызстан — в 3,7 раза, Беларусь — в 2,5 раза, Казахстан и Россия — почти вдвое.
«Эти показатели являются ярким результатом совместных усилий стран-участниц и ЕЭК. Основным постулатом нашей работы остается достижение основополагающих целей Договора о ЕАЭС: обеспечение свободы движения товаров, капитала и рабочей силы», — сказал Бакытжан Сагинтаев.
«С учетом высоких темпов цифровой трансформации во всех сферах экономики продолжается работа над созданием единого цифрового пространства. Это послужит упрощению взаимодействия между госорганами, бизнесом и гражданами. Наша задача — сделать все процессы быстрее, удобнее, безопаснее», — сказал председатель Коллегии ЕЭК. В качестве примера он привел ряд уже достигнутых положительных результатов. Например, цифровизация таможенных процедур сократила срок выпуска товаров в 6 раз, использование навигационных пломб обеспечило прозрачность и бесшовность грузоперевозок.
Кроме того, за прошедшие годы укрепилась позиция ЕАЭС на международной арене, его партнерами являются СНГ, ШОС, АСЕАН, СВМДА и многие другие. Сейчас закладываются базовые контуры взаимодействия с БРИКС, расширяется сеть контактов со странами Латинской Америки и Африки. С правительствами 25 стран налажено взаимодействие в рамках меморандумов о сотрудничестве. На саммите ЕАСЭ в Минске 27 июня в присутствии глав государств будут подписаны временное торговое соглашение с Монголией и полноформатное соглашение об экономическом партнерстве с ОАЭ. «На финальную стадию вышли переговоры с Индонезией, ведется работа по Индии, Тунису и Иордании», — сказал Бакытжан Сагинтаев.
По его словам, в дальнейшем усилия будут сосредоточены на реализации утвержденной ранее декларации «Евразийский экономический путь». Предстоит также продолжить взаимодействие по таким направлениям, как обеспечение рынка ЕАЭС ключевыми товарами и ресурсами, стимулирование развития транспортно-логистического потенциала, кооперационного сотрудничества. -0-