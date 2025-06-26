Инновационные решения без границ: Оплати представил новые возможности платежей для россиян и белорусов

Беларусь и Россия активно развивают взаимные инновационные финансовые инструменты. О перспективах новых платежных решений рассказали во время совместного мероприятия торгово-промышленных палат двух стран на XII Форуме регионов Беларуси и России.
Он проходит 25−27 июня 2025 года в Нижнем Новгороде и уже стал традиционной диалоговой площадкой для обсуждения межрегионального сотрудничества и инновационных проектов бизнеса и государства.
Глава IT-компании LWO, резидента ПВТ, подробно остановился на новых возможностях белорусского платежного сервиса Оплати, подчеркнув его роль в развитии цифровой экономики Беларуси и России, укреплении межгосударственного финансового сотрудничества и народной дипломатии.
«Пользователи Оплати из Беларуси получили возможность совершать платежи в России через QR-код на более 2 миллионах терминалов Сбербанка. В свою очередь клиенты российского Сбера, приезжая в нашу страну, уже могут рассчитываться смартфоном везде, где есть на кассе сканер (и специальное ПО) или приложение Оплати. Бизнес. Это открыло новые горизонты для трансграничных расчетов и элементарного удобства для наших граждан, без лишних валютно-обменных операций», — отметил директор LWO Олег Кондратенко.
«Оплати — это современный вид безналичных платежей, технология, которая позволяет строить новый слой инфраструктуры для приема безналичных платежей, совершать платежи без банковских карт, используя только мобильный интернет, смартфон и процессинг системы. Именно с пуска сервиса Оплати наша страна шагнула на новый уровень цифровых платежей, а с началом работы отечественного сервиса “Умный Дом” от Оплати мы обеспечили возможность безопасно управлять устройствами в домах наших граждан. При этом и контроллеры, и управляющий софт разработаны и собраны в Беларуси. Мы создали цифровую платформу для жизни людей и платежную экосистему, которая обеспечивает финансовый комфорт и технологическую независимость, потому что все комплексы системы — это “чистая” и “с нуля” разработка нашей команды в Беларуси. Мы активно двигаемся вперед благодаря новейшим технологиям и растущему интересу международного сообщества к нашим отечественным финтех-решениям. Ведь Оплати — это не только удобство для пользователей, но и значительная экономическая выгода для предпринимателей и государства. Мы активно двигаем бизнес-процессы и развитие в этом направлении, ищем пути решений в сложившихся условиях. И самое ценное, что есть понимание важности, видение перспектив и поддержка как с нашей стороны, так и со стороны партнеров и в России, и на других континентах».
Благодаря интеграции Оплати и российских банков поездки между Беларусью и Россией стали максимально комфортными в плане платежей и расчетов. Туристы могут оплачивать покупки и услуги во время путешествий уже привычным способом — смартфоном по QR Сбера. А вскоре и по QR СБП.
Оплати — это яркий практический пример цифрового суверенитета. Представление инновационных платежных решений на площадке Форума регионов в Нижнем Новгороде подчеркивает важность межгосударственного сотрудничества в области финансовых технологий. В условиях ограничений традиционных международных систем платежей альтернативные платежные системы становятся не просто дополнением, а полноценной альтернативой устоявшихся инструментов.
Успех подобных проектов подтверждает, что будущее за простотой использования, экономической эффективностью и отечественными IT технологиями. Для граждан это означает больше выбора и удобства, для бизнеса — снижение издержек и новые возможности развития, а для государств развитие цифровой экономики — увеличение доли безналичных платежей, рост ВВП и укрепление финансового суверенитета.
Размещение рекламы на БЕЛТА.