Инновационные решения без границ: Оплати представил новые возможности платежей для россиян и белорусов

«Оплати — это современный вид безналичных платежей, технология, которая позволяет строить новый слой инфраструктуры для приема безналичных платежей, совершать платежи без банковских карт, используя только мобильный интернет, смартфон и процессинг системы. Именно с пуска сервиса Оплати наша страна шагнула на новый уровень цифровых платежей, а с началом работы отечественного сервиса “Умный Дом” от Оплати мы обеспечили возможность безопасно управлять устройствами в домах наших граждан. При этом и контроллеры, и управляющий софт разработаны и собраны в Беларуси. Мы создали цифровую платформу для жизни людей и платежную экосистему, которая обеспечивает финансовый комфорт и технологическую независимость, потому что все комплексы системы — это “чистая” и “с нуля” разработка нашей команды в Беларуси. Мы активно двигаемся вперед благодаря новейшим технологиям и растущему интересу международного сообщества к нашим отечественным финтех-решениям. Ведь Оплати — это не только удобство для пользователей, но и значительная экономическая выгода для предпринимателей и государства. Мы активно двигаем бизнес-процессы и развитие в этом направлении, ищем пути решений в сложившихся условиях. И самое ценное, что есть понимание важности, видение перспектив и поддержка как с нашей стороны, так и со стороны партнеров и в России, и на других континентах».