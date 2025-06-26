Мин Аун Хлайн: Мьянма рассчитывает расширить сотрудничество с ЕАЭС и получить статус наблюдателя

«Мьянма глубоко заинтересована в деятельности и инициативах ЕАЭС и намерена расширить сотрудничество. Мы намерены и далее расширять потенциал сотрудничества с государствами-членами ЕАЭС в области экономики и торговли. В условиях современной международной обстановки, сопряженной с многочисленными вызовами, наша общая задача действовать, чтобы эффективно преодолевать возникающие угрозы. Несмотря на внешнеэкономические вызовы и санкции, ЕАЭС демонстрирует устойчивый прогресс и достиг значительных результатов за последние годы. Позвольте выразить искреннюю просьбу о поддержке стремления Мьянмы к присоединению к ЕАЭС в статусе государства-наблюдателя», — сказал лидер Мьянмы. -0-