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Мин Аун Хлайн: Мьянма рассчитывает расширить сотрудничество с ЕАЭС и получить статус наблюдателя

«Мьянма глубоко заинтересована в деятельности и инициативах ЕАЭС и намерена расширить сотрудничество. Мы намерены и далее расширять потенциал сотрудничества с государствами-членами ЕАЭС в области экономики и торговли», — сказал лидер Мьянмы.

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мьянма рассчитывает расширить сотрудничество с Евразийским экономическим союзом и получить статус наблюдателя. Об этом на Евразийском экономическом форуме в Минске заявил председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, передает корреспондент БЕЛТА.

Никарагуа запросила статус наблюдателя в ЕАЭС.

«Мьянма глубоко заинтересована в деятельности и инициативах ЕАЭС и намерена расширить сотрудничество. Мы намерены и далее расширять потенциал сотрудничества с государствами-членами ЕАЭС в области экономики и торговли. В условиях современной международной обстановки, сопряженной с многочисленными вызовами, наша общая задача действовать, чтобы эффективно преодолевать возникающие угрозы. Несмотря на внешнеэкономические вызовы и санкции, ЕАЭС демонстрирует устойчивый прогресс и достиг значительных результатов за последние годы. Позвольте выразить искреннюю просьбу о поддержке стремления Мьянмы к присоединению к ЕАЭС в статусе государства-наблюдателя», — сказал лидер Мьянмы. -0-