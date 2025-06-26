Мнение: цифровизация экономики и развитие ИИ усилит технологический суверенитет СГ

26 июня, Нижний Новгород /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия сосредоточат усилия на цифровизации экономики и развитии искусственного интеллекта. Об этом сегодня шел разговор на секции «Правовое сотрудничество как условие эффективной интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства» на полях XII Форума регионов Беларуси и России в Нижнем Новгороде, передает корреспондент БЕЛТА.
«Мы должны создать такие условия, чтобы наше Союзное государство имело ту мощь, которую мы желаем, — отметил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству Михаил Русый. — Символично, что сегодня в Минске открылся Евразийский экономический форум. 30 государств присутствует. То есть там определяется экономическая политика. А мы, как Союзное государство, как базовый элемент, дорабатываем те подходы в законодательной базе, которые позволяют снять целый ряд проблем, чтобы производители, экономисты, финансисты, как можно легче могли проходить все препоны. Поэтому мы сегодня подводим определенный итог».
Использование современных технологий позволит эффективно противодействовать цифровым угрозам, обеспечит технологический суверенитет и будет способствовать развитию законотворческой деятельности. Такое мнение выразил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Руслан Смашнев. Он подчеркнул важность согласования подходов к законодательству и правоприменению. Одним из ключевых шагов в этом направлении он также назвал разработку модельного закона «О приграничном сотрудничестве в Союзном государстве». По словам парламентария, развитие регионального взаимодействия укрепляет безопасность и способствует экономическому росту.
Особое внимание парламентарий уделил вопросам информационной безопасности. По его словам, принятие Концепции информационной безопасности Республики Беларусь и Доктрины информационной безопасности Российской Федерации позволило лучше противостоять угрозам в цифровой сфере. Это особенно важно в условиях растущего влияния технологий, отметил российский законодатель.
Руслан Смашнев призвал также сосредоточить усилия на цифровизации экономики и развитии искусственного интеллекта. На его взгляд, это окажет положительное влияние на законотворчество и поможет усилить технологический суверенитет Союзного государства.
XII Форум регионов Беларуси и Росии начал работу накануне в Нижнем Новгороде, но основная программа стартовала именно сегодня. Форум регионов призван укрепить торгово-экономические, научно-образовательные и культурные связи между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Он нацелен на расширение деловых контактов и развитие перспективных направлений двустороннего сотрудничества.
Организаторы форума — Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации и Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь. -0-