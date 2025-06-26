Мнение: цифровизация экономики и развитие ИИ усилит технологический суверенитет СГ

«Мы должны создать такие условия, чтобы наше Союзное государство имело ту мощь, которую мы желаем, — отметил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству Михаил Русый. — Символично, что сегодня в Минске открылся Евразийский экономический форум. 30 государств присутствует. То есть там определяется экономическая политика. А мы, как Союзное государство, как базовый элемент, дорабатываем те подходы в законодательной базе, которые позволяют снять целый ряд проблем, чтобы производители, экономисты, финансисты, как можно легче могли проходить все препоны. Поэтому мы сегодня подводим определенный итог».