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Путин: финансовые структуры ЕАЭС налаживают связи с Банком развития БРИКС

Участники Евразийского экономического союза поддерживает широкие контакты с ключевыми финансовыми организациями, отметил президент РФ.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин заявил, что страны Евразийского экономического союза активно взаимодействуют с ведущими международными финансовыми институтами, включая Новый банк развития БРИКС, Азиатский банк развития и другими.

«Естественно, Евразийский союз и его участники поддерживает широкие контакты с такими ключевыми региональными финансовыми организациями, как Новый банк развития БРИКС, Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и рядом других», — сообщил Путин во время пленарного заседания ЕАЭС.

Ранее Путин напомнил, что значительная часть российских валютных резервов заморожена в западных банках. В случае конфискации замороженных активов РФ процесс укрепления региональных финансовых институтов на мировой арене ускорится.

26 июня российский лидер прибыл в Минск для участия форуме ЕАЭС. Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично встретил президента РФ.

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