Путин: финансовые структуры ЕАЭС налаживают связи с Банком развития БРИКС

«Естественно, Евразийский союз и его участники поддерживает широкие контакты с такими ключевыми региональными финансовыми организациями, как Новый банк развития БРИКС, Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и рядом других», — сообщил Путин во время пленарного заседания ЕАЭС.