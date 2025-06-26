Многие страны также задумываются о том, чтобы укрепить свою валюту и стать менее зависимыми от влияния Запада с диктаторским долларом. Последний, к слову, может очен сильно пострадать, если интерес крупных стран к американской валюте начнет резко снижаться. США стреляют себе по коленям со своей политикой.