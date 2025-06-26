Экономист Юшков: конфликт на Ближнем Востоке не повлияет на цену бензина в РФ

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков ответил, как конфликт на Ближнем Востоке отразится на стоимости.
Окончание столкновений Израиля и Ирана уже привело ко взлету стоимости котировок, они прибавили в цене 5−7%, затем было падение. Нестабильная ситуация добавляет рынку нервозности.
Но цены на топливо в России не влияют на стоимость нефти на мировых рынках. Все зависит от государственного регулирования внутри страны.
— Поэтому ближневосточный фактор никак не скажется на внутренних ценах на нефтепродукты, — сказал эксперт aif.ru.
Демпферный механизм удерживает топливо внутри станы от любых колебаний. Стоимость не идет вверх за ростом мировых цен, но есть и обратная ситуация.
— При падении мировых цен на нефть бензин и дизель в рознице не дешевеют, — отметил Юшков.
Чтобы спрогнозировать как будут меняться цены в России, нужно следить не за лондонской биржей, а за инфляцией и данными Росстата. Обычно цены растут в пределах инфляции. Например, в период с января по май 2025 дизель подорожал на 3%, а бензин — на 1,7%.
Литр АИ-92 подорожал в среднем на 1 рубль, литр АИ-95 — на 1 рубль 6 копеек с начала года, пишет Газета.ru.
Тем временем, в России не исключают полный запрет экспорта бензина до конца октября на фоне резкого роста оптовых цен, передает 360.ru.