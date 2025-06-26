Экономист Юшков: конфликт на Ближнем Востоке не повлияет на цену бензина в РФ

Чтобы спрогнозировать как будут меняться цены в России, нужно следить не за лондонской биржей, а за инфляцией и данными Росстата. Обычно цены растут в пределах инфляции. Например, в период с января по май 2025 дизель подорожал на 3%, а бензин — на 1,7%.