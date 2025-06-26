Депутат Бессараб: льготная аренда жилья поможет молодежи встать на ноги

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала введение льготной аренды жилья для молодежи. По мнению депутата, это станет стимулом для молодого поколения скорее повзрослеть.
Без собственного дома сложно создавать семью и думать о детях. А льготная программа станет хорошей поддержкой.
— Нужно не только уже создавшимся парам помогать со своим первым жильем, но и молодежи, — отметила депутат в беседе с 360.ru.
Парламентарий отметила, что в настоящий момент ситуация с жильем в России напоминает Италию. Там взрослы дети тоже долго не могут начать самостоятельную жизнь, так как вынуждены жить с родителями.
Решить ситуацию покупки жилья так же может новая льготная ипотечная программа для молодежи.
— Чтобы процент составлял ту же самую сумму, как молодой человек платил бы аренду за съемное жилье, — отметила депутат, назвав это идеальным решением проблемы.
В настоящий момент средняя ставка по ипотечному кредиту составляет 20%. Более 55% займов на таких условиях приходится на женщин. В 54% случаев дорогую ипотеку берут люди в браке с целью улучшения жилищных условий, пишет «Газета.Ru».
Тем временем, ставку по семейной ипотеке предлагают снизить до 3% годовых вместо действующих 6%, — пишет Царьград.