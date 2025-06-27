Петербург сохранит исторический облик Пулково при масштабной модернизации

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78» раскрыл детали предстоящей реконструкции аэропорта «Пулково». Проект, который стартует в 2027 году с объемом инвестиций около 200 млрд рублей, предусматривает бережное отношение к историческому зданию аэропорта при одновременном создании современной инфраструктуры.