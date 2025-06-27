Петербург сохранит исторический облик Пулково при масштабной модернизации

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78» раскрыл детали предстоящей реконструкции аэропорта «Пулково». Проект, который стартует в 2027 году с объемом инвестиций около 200 млрд рублей, предусматривает бережное отношение к историческому зданию аэропорта при одновременном создании современной инфраструктуры.
— Проект сохранит узнаваемый архитектурный облик «Пулково», но кардинально улучшит его функциональность", — отметил Беглов.
В планах — строительство новой галереи для внутренних рейсов, организация удобных парковок и подъездов для автомобилистов, а также создание терминалов для рельсового транспорта.
Губернатор напомнил, что импульс развитию аэропорта дал лично Президент России. Сегодня «Пулково», ежегодно обслуживающий более 20 млн пассажиров, готовится к трансформации в современный транспортный хаб, который сочетает историческое наследие и передовые технологии.