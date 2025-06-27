Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербург сохранит исторический облик Пулково при масштабной модернизации

Реализация проекта начнется в 2027 году.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78» раскрыл детали предстоящей реконструкции аэропорта «Пулково». Проект, который стартует в 2027 году с объемом инвестиций около 200 млрд рублей, предусматривает бережное отношение к историческому зданию аэропорта при одновременном создании современной инфраструктуры.

— Проект сохранит узнаваемый архитектурный облик «Пулково», но кардинально улучшит его функциональность", — отметил Беглов.

В планах — строительство новой галереи для внутренних рейсов, организация удобных парковок и подъездов для автомобилистов, а также создание терминалов для рельсового транспорта.

Губернатор напомнил, что импульс развитию аэропорта дал лично Президент России. Сегодня «Пулково», ежегодно обслуживающий более 20 млн пассажиров, готовится к трансформации в современный транспортный хаб, который сочетает историческое наследие и передовые технологии.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше