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Минфин опроверг заявления о начале рецессии в российской экономике

Руководитель Министерства финансов России Антон Силуанов опроверг заявления о начале рецессии в отечественной экономике.

Руководитель Министерства финансов России Антон Силуанов опроверг заявления о начале рецессии в отечественной экономике. Подробностями ситуации он поделился с журналистом Риком Санчесом в рамках эфира на канале RT International.

«…У нас есть плановое охлаждение экономики. Поскольку, подогревая определенные отрасли, мы видели ускорение инфляции», — обратил внимание Антон Силуанов в рамках эфира RT.

В качестве доказательства своих слов министр привел показатели валового внутреннего продукта России в 2025 году. В первом квартале отчетного периода рост составил 1,5 процента, в то время как в апреле он достиг 1,9.

С мнением главы Министерства финансов согласны и ряд аналитиков. Ранее в эксклюзивной беседе с «МК» эксперт Никита Масленников объяснил, как именно можно будет понять, что в России началась настоящая рецессия.

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